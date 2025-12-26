Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2025 года

26 декабря состоялась церемония, посвященная спортивным итогам 2025 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики, председатель Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на мероприятии.

Новость обновляется