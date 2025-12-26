Чёрный Xiaomi 17 Ultra Leica Edition показали вживую со всех сторон

Живые фотографии специальной версии флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra Leica Edition опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station, отметив, что доплата за специальную модификацию составляет всего 500 юаней (70 долларов).

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com Leica-версия получит эксклюзивный логотип в фирменном стиле бренда, гравировку с надписью Leica на металлической рамке и специальное кольцо Master Zoom Ring, имитирующее ощущения от работы с объективами классических камер. Также заявлены фирменная модель вычислительной фотографии Leica, поддержка соотношения сторон 3:2.

Кроме возможностей камеры, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition оснастили поддержкой спутниковой связью TianTong и коротких сообщений через BeiDou. В комплект входят магнитный чехол Leica, декоративная крышка объектива, ремешок и салфетка для протирки линз.