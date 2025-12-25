Windows 11 вызвала скандал

Утверждение инженера Microsoft о том, что код Windows 11 будет переписан с помощью искусственного интеллекта (ИИ), вызвало скандал. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поводом для общественного обсуждения стала публикация одного из ведущих инженеров Microsoft Галена Ханта. В середине декабря Хант заявил, что компания собирается переписать весь код Windows 11 с помощью искусственного интеллекта (ИИ). По словам специалиста, Microsoft собирается к 2030 году исключить весь рукописный код, написанный на языках C и C++: "Наша задача - 1 инженер, 1 месяц, 1 миллион строк кода".

По словам журналистов издания, фраза Ханта вызвала скандал в сообществе разработчиков и профессиональных пользователей, которые усомнились в том, что ИИ сможет написать хороший код для операционной системы (ОС). После волны возмущенных постов в соцсетях Microsoft объяснила Windows Latest, что Галена Ханта неправильно поняли. По словам представителей IT-гиганта, у Microsoft действительно есть проект по переписыванию кода Windows с помощью ИИ, но он находится на ранней стадии разработки.

"Мы разрабатываем технологии, которые позволят осуществлять миграцию с одного языка программирования на другой", - заявил журналистам Гален Хант, подчеркнув, что его неправильно поняли. По его словам, проект находится в зачаточном состоянии, и пока Microsoft не собирается менять весь код Windows с помощью нейросетей.