Здание Иреванского государственного азербайджанского драмтеатра передано в пользование

24 декабря в Баку было сдано в пользование здание Иреванского государственного азербайджанского драматического театра после проведения капитального ремонта и реконструкции, осуществленных на основании соответствующего распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Day.Az, перед началом церемонии открытия министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, коллектив театра, деятели культуры, представители Общины Западного Азербайджана и депутаты парламента ознакомились с созданными в здании условиями. Исполняющий обязанности директора театра проинформировал гостей о проведенных работах по капитальному ремонту, созданных современной инфраструктуре и возможностях.

В рамках проекта реконструкции театрального здания площадью 3000 кв. м сценическая площадка была полностью приведена в соответствие с современными стандартами, а также дополнительно создана новая малая сцена. Обновлены сценические механизмы, системы освещения и звука, техническая инфраструктура подготовлена в соответствии с международной театральной практикой. Зрительный зал усовершенствован с точки зрения акустики, посадочные места и дизайн интерьера заново сформированы на основе принципов функциональности и эстетической гармонии.

Для эффективной деятельности театральной труппы созданы репетиционные залы, гримерные, помещения для декораций и две новые зоны технического обслуживания, обеспечены все необходимые условия для комфортной работы административного и творческого персонала.

Отмечено, что проведенные капитальный ремонт и реконструкция являются не только обновлением инфраструктуры, но и служат укреплению творческого потенциала Иреванского государственного азербайджанского драматического театра, его полной интеграции в современный театральный процесс. Это обновление расширяет репертуарные возможности театра и дает импульс дальнейшему развитию национального театрального искусства.

Затем состоялись церемония открытия и встреча с труппой театра. На мероприятии выступили министр культуры Адиль Керимли, депутат, председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли, председатель Союза театральных деятелей, народный артист Гаджи Исмаилов и другие.

В ходе выступлений была выражена благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту, руководителю Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за условия, созданные в здании, а также за высокое внимание и заботу о развитии сферы культуры.

В завершение встречи от имени коллектива Иреванского государственного азербайджанского драматического театра было зачитано поздравительное и благодарственное обращение к Президенту Ильхаму Алиеву.