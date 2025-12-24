Минная угроза в Азербайджане требует международного внимания.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в материале американского журнала The National Interest.

Издание отмечает, что Азербайджан по-прежнему входит в число самых заминированных стран мира, а наследие многолетнего конфликта продолжает приводить к человеческим жертвам даже после завершения боевых действий.

"По оценкам, примерно 1,5 млн мин и большое количество других взрывоопасных предметов загрязняют свыше 12% территории Азербайджана, в результате чего страна входит в число наиболее заминированных в мире. Этот кризис, остающийся в значительной степени вне поля зрения международного сообщества, требует неотложного внимания и поддержки", - говорится в статье

Авторы подчеркивают, что мины в Азербайджане являются "скрытыми убийцами, превращающими время в оружие". Они заложены "в жилых домах, на дорогах, в школах и даже на кладбищах", что делает возвращение населения и восстановление пострадавших регионов крайне рискованным. С 2020 года жертвами мин стали около 3,5 тыс. человек, включая 361 ребенка, при этом большинство пострадавших - гражданские лица.

The National Interest также указывает, что Армения, по данным Баку, до сих пор не предоставила полные карты минных полей. В статье отмечается, что это противоречит нормам международного гуманитарного права, обязывающим стороны конфликта документировать размещение мин и содействовать разминированию после прекращения боевых действий. Отсутствие таких карт, подчеркивают авторы, "продолжает подвергать мирное население смертельной опасности".

При этом издание обращает внимание на то, что Азербайджан уже реализует масштабные программы разминирования через агентство ANAMA.

"Страна также приняла три ежегодные глобальные конференции по противоминной деятельности совместно с ООН, а в мае 2024 года в Баку была запущена совместная инициатива с ПРООН по созданию Международного центра передового опыта и обучения в сфере противоминной деятельности, штаб-квартира которого разместится в Азербайджане. Вместе с тем масштабы гуманитарной проблемы разминирования выходят за рамки национальной ответственности и остаются общей задачей международного сообщества, особенно когда последствия войны нарушают правовые и моральные нормы. Именно поэтому Азербайджан призвал ООН, Движение неприсоединения и другие международные площадки рассматривать разминирование как межсекторальный вопрос, затрагивающий мир, развитие, права человека и восстановление окружающей среды, а также объявил разминирование своей 18-й Национальной целью устойчивого развития", - говорится в статье.