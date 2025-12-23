Азербайджан и Куба обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в нашей стране Карлосом Энрике Вальдесом де ла Консепсьоном.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минздраве.

На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Кубой, отмечено тесное сотрудничество между нашими странами во многих областях, в том числе в сфере здравоохранения.

Было особо подчеркнуто, что прибытие бригады кубинских специалистов в Азербайджан в 2020 году в рамках мероприятий, направленных на предотвращение широкого распространения инфекции COVID-19, способствовало дальнейшему укреплению двусторонних отношений между нашими странами.

Подчеркнув важность Меморандума о взаимопонимании между министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и министерством общественного здравоохранения Республики Куба в рамках визита в 2023 году делегации минздрава в дружественную страну, стороны отметили, что документ способствует укреплению двусторонних отношений в сфере развития здравоохранения и медицинской науки, а также реализации программ сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.