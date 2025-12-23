Защита прав детей в цифровом пространстве - это глобальная проблема.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава иранской делегации Захра Пезешкиан на международной конференции "Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество", организованной Государственным комитетом Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей.

По ее словам, в этой области можно использовать практическое обучение и инструменты защиты, и таким образом создать условия для того, чтобы родители могли контролировать использование детьми цифровой среды.

"С юридической точки зрения я бы предложила дополнительные протоколы о цифровых правах к конвенциям о правах ребенка", - сказала З. Пезешкиан.