Защита прав детей в цифровом пространстве - это глобальная проблема.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава иранской делегации Захра Пезешкиан на международной конференции "Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество", организованной Государственным комитетом Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей.
По ее словам, в этой области можно использовать практическое обучение и инструменты защиты, и таким образом создать условия для того, чтобы родители могли контролировать использование детьми цифровой среды.
"С юридической точки зрения я бы предложила дополнительные протоколы о цифровых правах к конвенциям о правах ребенка", - сказала З. Пезешкиан.
