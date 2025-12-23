Как может работать система оплаты на платных дорогах в Баку?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по совершенствованию сферы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом. В соответствии с указом в Азербайджане создается Целевой бюджетный фонд "Общественный транспорт".

С указанным фондом связывают ряд ожиданий. Одно из них касается снижения транспортной загруженности в столице, в частности решения проблемы пробок. В то же время в рамках реализации указа предусматривается внедрение платных дорог на территории города Баку.

Возникает вопрос: каким образом будет функционировать система оплаты на платных дорогах?

В беседе с Day.Az эксперт по транспорту Эльдениз Джафаров отметил, что, если обратиться к зарубежному опыту, особенно европейских стран, можно увидеть примеры внедрения аналогичных систем. По его словам, в ряде государств платным является не только проезд по отдельным улицам, но и въезд автомобилей в город в целом.

Эксперт добавил, что в этих странах оплата осуществляется с помощью различных мобильных приложений и электронных платежных систем.

"В случае неоплаты данные о нарушении фиксируются с помощью специально установленных камер и радаров по государственному регистрационному номеру автомобиля и передаются в "умную" систему, после чего к водителю применяются штрафные санкции", - пояснил он.

Джафаров также отметил, что на данный момент нет конкретной информации о том, какие именно районы Баку будут охвачены платными зонами.