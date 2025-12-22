ДТП в Агджебеди

В Агджабединском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на территории поселка Хиндарх Агджабединского района. Двигавшийся автомобиль марки KIA столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106.

В результате аварии находившийся в автомобиле ВАЗ Ахмедов Али Байрамгулу оглы, 1951 года рождения, получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в Агджабединскую центральную районную больницу.

Пассажирка автомобиля KIA - Гасанова Айнур Махир гызы - получила легкие травмы и после оказания помощи была отпущена домой.

По факту происшествия проводится расследование.