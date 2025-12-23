https://news.day.az/azerinews/1804505.html J2-8243 reysinə həsr olunan poçt markası sayəsində təyyarə qəzası qurbanlarının xatirəsi daim yaşayacaq - İsi Mustafayev AZAL-ın əməkdaşlarının, pilot və təyyarə bələdçilərinin fədakarlığı sayəsində təyyarə qəzası zammanı insan itkisi az oldu. Day.Az xəbəri verir ki, bunu Azərpoçt MMC-nin sədri İsi Mustafayev J2-8243 reysinin anımına həsr olunmuş poçt markasının təqdimatı zamanı çıxışında bildirib.
O qeyd edib ki, bu poçt markasının sayəsində hadisə qurbanlarının xatirəsi daim yaşayacaq:
"Azərpoçt qarşıdakı 4 il ərzində Ümumdünya Poçt İttifaqı ilə mümasibətlərdən istofadə edərək bu markanın bütün dünyaya yayılmasına çalışacaq".
