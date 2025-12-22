Медиаграмотность - общая ответственность и профессиональных журналистов, и аудитории

Уже четвертый год подряд в Азербайджане системная и последовательная работа по теме медиаграмотности становится важной традицией. В период стремительной цифровизации, значительного роста масштабов производства и потребления информации особую актуальность приобретает понятие медиаграмотности, объединяющее принципы безопасности, ответственности и надежности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня в своем выступлении на конференции на тему "Цифровизация, искусственный интеллект и медиаграмотность" в Баку заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов.

Он отметил, что данный подход формирует важную ценность и модель поведения не только для участников информационной сферы, но и для общества в целом.

"В этом году мы также отмечаем 150-летний юбилей азербайджанской национальной прессы. В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева широкое празднование юбилея имеет важное значение с точки зрения глубокого анализа исторической роли национальной прессы, ее места в формировании общественного мнения, значения в сохранении и развитии просветительских традиций и идей государственности. Этот юбилей также создает широкие возможности для осмысления пути развития национальной прессы, основанной газетой "Экинчи", и определения новых задач, стоящих перед медиа на фоне вызовов глобальной информационной среды. Богатое историческое наследие национальной прессы в современный период требует еще большей ответственности", - сказал он.

А. Исмаилов отметил, что стремительное расширение цифровой медиасреды, преобладание оперативности над точностью, рост влияния социальных медиаплатформ на общественное мнение превращают информационный обмен в процесс, основанный на коллективной ответственности.

"В этих условиях, независимо от источника информации, сохранение ее достоверности, объективности и общественной пользы выходит на первый план как приоритетная задача. На фоне существующих глобальных информационных угроз и новых реалий особое значение приобретает защита информационной среды нашей страны, обеспечение гражданам доступа к корректной, надежной и объективной информации. Ответственное и полноценное обеспечение общества значимой информацией со стороны медиасубъектов и процесс повышения медиаграмотности населения выступают как взаимодополняющие и взаимно усиливающие механизмы. Особенно на современном этапе стремительного развития технологий искусственного интеллекта сохранение здоровой информационной среды, соблюдение этических норм и продвижение достоверной информации имеют стратегическое значение",- сказал он.

По его словам, укрепление медиаграмотности должно рассматриваться как ответственность не только профессиональных журналистов, но и широкой аудитории, являющейся потребителем информации. Навыки критического мышления, умение оценивать источник и цель информации являются одними из ключевых факторов, определяющих устойчивость современного общества.

"В борьбе с дезинформацией, которая занимает одно из ведущих мест среди серьезных угроз в глобальной повестке, повышение медиаграмотности и реализация постоянной и системной просветительской деятельности по оценке медиаконтента определены в нашей стране как одно из приоритетных направлений. Закрепление понятия медиаграмотности в правовой плоскости впервые в законе Азербайджанской Республики "О медиа", вступившем в силу в 2022 году, а также возложение на Агентство развития медиа реализации государственных мер в этой сфере являются важными институциональными шагами в данном направлении", - отметил он.

А.Исмаилов подчеркнул, что повышение медиаграмотности является многоаспектным и комплексным процессом. В этом контексте скоординированное и целенаправленное сотрудничество между институтом семьи, системой образования, государственными органами, неправительственными организациями и медиасубъектами является необходимым условием для достижения эффективных результатов.

"Мероприятия, проводимые в рамках "Недели медиаграмотности", также служат укреплению этого сотрудничества, повышению инициативности и продвижению ответственного подхода в медиасреде. В рамках внутренней стратегии, основанной на успешном международном опыте, Агентством развития медиа поэтапно и последовательно реализуются меры, направленные на повышение медиаграмотности в обществе. В результате программ, реализуемых в этом направлении, к настоящему времени в процесс вовлечено свыше 2000 молодых людей из более чем 25 регионов, организованы информационные сессии для более чем 3000 учащихся из свыше 20 средних школ с целью расширения охвата темы медиаграмотности в средних учебных заведениях, а также в рамках сотрудничества с медиасубъектами подготовлены и представлены общественности просветительские и агитационные материалы", - сказал он.