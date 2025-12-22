В Баку введены ограничения на продажу сигарет?

В Баку в ряде магазинов и киосков ограничена продажа сигарет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом были предупреждены кассиры супермаркетов.

Так, им поручено продавать покупателям не более одной пачки одного и того же вида сигарет, а при настойчивой просьбе - максимум две пачки.

Принятие данной меры связывают с приостановкой поставок со стороны компаний.

Ожидается, что проблема сохранится до 6 января.

Также отмечается, что из-за дефицита в ряде киосков столицы сигареты убраны с витрин, а цены резко выросли. Так, стоимость сигарет "Sobranie", ранее продававшихся за 4,80 маната, с сегодняшнего дня повысилась до 5,50 маната. Цены на другие марки сигарет также выросли на 15-20 процентов. Более того, опрошенные продавцы заявили, что рост цен может продолжиться.

Отметим, что официального заявления по данному вопросу пока нет.