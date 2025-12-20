Турция приняла допмеры защиты на фоне угроз от беспилотников

Турция приняла дополнительные меры защиты своих энергетических объектов в Черном море от угроз, исходящих от потерявших курс БПЛА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы принимаем необходимые меры для защиты наших критически важных надводных и подводных сооружений в Черном море. Наши буровые суда имеют жизненно важное значение. Мы разработали и внедрили меры против БПЛА, отклоняющихся от курса или теряющих управление, а также против угроз, которые могут исходить из-под воды", - сказал глава Минобороны Турции Яшар Гюлер. Его заявление передал телеканал TRT.

Он также заявил, что "продолжающаяся война между Россией и Украиной предполагает интенсивное использование БПЛА <...> обеими сторонами, и эта ситуация представляет большую опасность как для торговых судов, так и для пассажирских самолетов в регионе".