Цены могут подешеветь в Азербайджане

Согласно изменениям, принятым в Налоговом кодексе и ожидаемым к вступлению в силу с 1 января следующего года, лимит регистрации по НДС по безналичному обороту в сферах розничной торговли и оказания услуг населению будет увеличен с 200 тысяч до 400 тысяч манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Депутат отметил, что отныне оборот налогоплательщика в сфере розничной торговли и услуг, сформированный на основе безналичных платежей, осуществляемых через POS-терминалы, будет учитываться с применением коэффициента 0,5.

Он пояснил, что со следующего года планируется двукратное увеличение предельного оборота для уплаты упрощенного налога:

"Говоря простым языком, если в настоящее время предприниматели с последовательным 12-месячным оборотом свыше 200 тысяч манатов уплачивают налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 18 процентов, то со следующего месяца при обороте до 400 тысяч манатов они будут платить упрощённый налог. То есть даже если их оборот превышает 200 тысяч манатов, но остаётся ниже 400 тысяч, они не будут платить НДС. Это приведет к снижению налоговой нагрузки на микропредпринимателей".

По словам Байрамова, по объекту налогообложения, сформированному на основе безналичных платежей за услуги, оказанные населению через POS-терминалы, упрощённый налог с 1 января 2026 года сроком на три года будет рассчитываться по ставке 6 процентов:

"Таким образом, ставка упрощенного налога будет снижена с 8% до 6%. Безналичные платежи должны осуществляться через POS-терминалы, интегрированные в единую операционную систему с контрольно-кассовыми аппаратами.

Новые льготы, применяемые в секторах розничной торговли и обслуживания населения, позволят сократить расходы предпринимателей. Это, в свою очередь, создает экономические предпосылки для снижения цен. Однако то, как именно изменятся цены, разумеется, будет зависеть от решений самих предпринимателей".