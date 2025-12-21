Apple придумала, как улучшить ночную фотосъемку

Компания Apple активно тестирует искусственный интеллект для развития вычислительной фотографии. Одним из ключевых проектов стала нейросеть DarkDiff, предназначенная для подавления шумов и сохранения деталей на ночных снимках с минимальной потерей качества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac.

В отличие от традиционных решений, новая система не обрабатывает готовое изображение, а работает с шумными участками непосредственно в процессе сохранения кадра. Алгоритм построен на основе открытой модели Stable Diffusion V2-1.

На текущем этапе разработка находится в ранней экспериментальной стадии. DarkDiff остается слишком ресурсоемкой для фоновой работы на мобильных устройствах, а также некорректно интерпретирует нелатинские символы на вывесках или текстах, что может приводить к артефактам.

Параллельно Apple ведет секретные работы над собственным CMOS-сенсором со встроенным аналоговым шумоподавлением, который уже проходит тестирование для будущих iPhone. Ожидается, что внедрение этих технологий в массовые продукты может занять несколько лет.