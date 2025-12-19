Рубио рассказал, какая задача оказалась самой сложной для США

Урегулирование конфликта на Украине оказалось самой сложной задачей для Вашингтона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Associated Press на YouTube-канале.

"Я думал, что это будет самое простое, а оказалось самым трудным", - признался Рубио.