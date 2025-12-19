https://news.day.az/world/1803812.html Грузовик снес пешеходный переход в Таиланде - ВИДЕО В Таиланде грузовик, двигавшийся с поднятым кузовом, врезался в пешеходный мост, в результате чего мост обрушился на проезжую часть. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Представляем вашему вниманию данное видео:
