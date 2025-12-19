Грузовик снес пешеходный переход в Таиланде

В Таиланде грузовик, двигавшийся с поднятым кузовом, врезался в пешеходный мост, в результате чего мост обрушился на проезжую часть.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате инцидента один человек погиб, еще один получил серьезные травмы.

Представляем вашему вниманию данное видео: