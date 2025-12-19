22 цистерны и сны Эдика Марукяна

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Поставка в Армению азербайджанского бензина не осталась в стороне от всевидящего ока небезызвестного болтуна Эдмона Марукяна, прежде представлявшегося послом по особым поручениям.

На своей странице в Facebook Марукян написал, что, покупая у Азербайджана бензин, Ереван финансирует Азербайджанскую армию, которая якобы "оккупирует суверенные территории Армении". Марукян так крут, что сумел установить, что армия в Азербайджане финансируется из госбюджета. Кто бы мог подумать!

Напомним, что экс-посол лишился сна из-за 22 цистерн с бензином АИ-95, которые уже пересекли границу Азербайджана с Грузией и направляются в Армению. Цистерны с 1 210 тоннами бензина АИ-95 высокого качества, выпущенного Госнефтекомпанией SOCAR. Отгрузка произведена в соответствии с соглашением, достигнутым 28 ноября в Габале на встрече вице-премьеров двух стран Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.

Министр экономики Армении Геворк Папоян уже объявил, что поставки азербайджанского бензина в Армению будут непрерывными. Страшно представить, как эту новость перенесли Манукян и прочие реваншисты, для которых старт экономического взаимодействия непосредственно между Баку и Ереваном стал раскатом грома среди ясного неба. Эта шушера надеялась, что дело затянется и до реального сотрудничества не дойдет. Но, как в рекламе начала 90-х, "случилось страшное", и теперь реваншистам приходится срочно подыскивать аргументы, чтобы объяснить армянам, почему надо бойкотировать азербайджанское топливо. Лучше ходить пешком, чем заливать в баки "вражеский" бензин.

С такой же иррациональностью оппозиция высказывалась во время отправки в Армению зерна из России и Казахстана. Зерно, правда, было не азербайджанское, но оно же проехало по азербайджанской территории, а значит - отуречилось. "Мы не едим хлеб турок", - заявляли в соцсетях "гордые" потомки Тиграна великого и, конечно, Ноя. Теперь для истерики есть даже повод - бензин сделан в Азербайджане. Ужас! Как же жить дальше армянам, если на бензоколонках коварные власти заставят их заливать вражеский бензин? После первого же километра водители и пассажиры таких авто начнут превращаться в неправильных армян, а там и трещин на идентичности недалеко.

Вице-спикер Рубен Рубинян на выпады оппозиции заявил, что "Армения и Азербайджан переходят от режима конфликта к режиму экономического сотрудничества". Эдмон Марукян на это отреагировал в соцсетях, обвинив правящую команду в "спонсировании армии врага", который наказывает военных преступников, оказывается, не за совершенные ими кровавые преступления, а "за их национальную и религиозную принадлежность".

Воззвания Марукяна рассчитаны на широкую общественность, а не на правительство, конечно же. Реваншисты прилагают все усилия, чтобы, не дай бог, градус ненависти к соседям в армянском обществе не снизился.

Кстати, прежде, чем мотивировать аудиторию, Марукян должен задуматься о собственной мотивации. Он строит из себя оппозиционера, хотя оказался в этом лагере только после лишения должности. И ушел он, как потом пытались представить в оппозиционных кругах, не из-за глубоких идеологических разногласий, а из-за некомпетентности Марукяна. Пашинян попросил его закрыть дверь с другой стороны из-за того, что болтовня посла по особым поручениям не согласовывалась с государственной политикой. Марукян, выступая на международных собирунах, болтал все, что у него на языке. По идее, посол по особым поручениям - это доверенное лицо главы республики, который должен продвигать и защищать официальную позицию. Но Марукян вел себя как базарная баба. Перед кем красовался, не понятно. Никаких политических дивидендов ему это не принесло. В результате он остался ни с чем.

Как можно узнать из соцсетей, Пашинян не только прогнал Марукяна с должности, но и не позволил остаться в ближнем кругу. Видимо, Эдик по-настоящему достал его своей неуместной болтовней. У дипломата не может быть языка без костей. Так вот, Марукяна сняли и отдалили от команды. В соцсетях со ссылкой на Рубена Рубиняна пишут, что после потери должности Марукян много месяцев пытался попасть к премьер-министру на прием (видимо, чтобы выпрашивать новую работу), но Пашинян его не принимал. Ради того, чтобы быть принятым Пашиняном, бывший посол готов был даже выйти из партии, которую зачем-то возглавил. Он предложил правящей команде выйти из партии "Светлая Армения", если проблема именно в этом. В ответ услышал: "делай все, что считаешь нужным". Это означало: можешь выходить, можешь не выходить, - это ничего не изменит.

Из партии Марукян так и не вышел. Он и сегодня остается ее председателем. Правда, на политическом поле она никаких очков не имеет. Соцсети завоевать аудиторию не помогают. Вокруг его болтовни кучкуются радикалы и прочие убогие, кому ненависть к соседям заменила мать родную.

Он призывает армян не заправлять авто азербайджанским бензином? Это только видимость. В реальности он призывает армян к продолжению политики ненависти и вражды. Найдутся такие, кто поддержат истерику. Но как-то сомнительно, что их будет особенно много.