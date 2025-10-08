Без профессии, без статуса, без будущего

Автор: Мехти Ахмедзаде

Похоже, дела у Эдмона Марукяна идут совсем скверно. Потеряв должность посла по особым поручениям, он определенно лишился не только официального статуса, но и источника доходов. Не зная, как заработать на пропитание, Марукян снова всплыл. На этот раз в образе борца за "права человека", спешно примерив на себя маску правозащитника.

Бывший ПОП, которого уже давно перестали воспринимать всерьёз, теперь бросился всей грудью на защиту своих негласных спонсоров. В соцсетях он выдал целую тираду о "политзаключённых", пытаясь убедить аудиторию, что уголовное преследование Самвела Карапетяна и Микаэла Аджапахяна - это якобы удар по демократии. Для убедительности Марукян расписал все признаки "нарушения свободы слова, убеждений и собраний", добавил про "ангажированное решение суда" и привычно обвинил власти в попытке "заглушить голоса непокорных".

Вот только есть проблема: его слова не имеют никакого отношения к реальности. Уголовное преследование, о котором он говорит, не имеет политической окраски, ибо связано оно с конкретными нарушениями закона, и ни одна ссылка на "демократию" не сделает из подозреваемого святого. Но для Марукяна такие мелочи давно не важны. Важно другое - найти себе новую нишу, раз уж дипломатическая карьера закончилась ничем.

Не добившись успеха в дипломатии, Марукян теперь мечтает о лаврах Нельсона Манделы. Его посты - это жалкая попытка заработать политический капитал на громких заявлениях. Человек, который не сумел показать никакой результат на международном уровне, сегодня пытается построить себе новый имидж на защите сомнительных фигур.

Марукян прекрасно понимает, что политическая арена его отвергла, дипломатическая служба не приняла, и теперь остаётся последняя карта - "правозащитная деятельность". И это при том, что за спиной у него никакого опыта или серьёзных дел в данном направлении. Только громкие цитаты, рассчитанные на то, что армянское общество снова купится на красивую упаковку.

Дураку понятно, что никаким правозащитником он не является. Это способ остаться на виду и сохранить поток финансирования. Отсюда и демонстративная "защита" епархиального деятеля, которого он мгновенно нарисовал "жертвой режима". Хотя Аджапахян тот еще фрукт.

Короче говоря, Марукян лишь в очередной раз подтвердил, что его политический путь - это серия провалов и переобуваний. Из посла он превратился в комментатора на подхвате и недо-инфлюэнсера.

Но сколько бы он ни пытался примерить чужие роли, настоящего веса ему это не придаст. Марукян останется тем, кем стал после ухода с должности - человеком без профессии, без статуса и без будущего.