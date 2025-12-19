Как участие в телепередаче изменило жизнь главного тренера "Сабаха" Дамбраускаса

В четверг, 18 декабря, футбольный клуб "Сабах" одержал значимую победу над "Карабахом" (2:1) в перенесенном матче первого тура Мисли Премьер-лиги, тем самым поднявшись на первое место в турнирной таблице.

Немалую роль в этом успехе играет главный тренер бакинского клуба литовец Валдас Дамбраускас.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 48-летний специалист известен в футбольном мире не только своей тренерской деятельностью, но и необычной жизненной историей.

К примеру, Дамбраускас отличается особым интересом к викторинам. И однажды при подготовке к одной из них за один месяц прочитал 19 книг. Еще более примечательный факт связан с 2002 годом, когда в возрасте 25 лет Дамбраускас принял участие в литовской версии телепередачи "Кто хочет стать миллионером?".

В ходе игры Дамбраускас выиграл 4 тысячи литовских литов, что составляет примерно 2230 манатов. Он остановился после того, как не смог ответить на вопрос о том, в какой стране издается самая массовая ежедневная газета (правильный ответ - Япония).

Выигранные деньги стали поворотным моментом в жизни Дамбраускаса. В 25 лет он вместе с супругой отправился в Англию и поступил в университет London Metropolitan. Там он получил высшее образование по специальности "Спортивная наука и тренерство" и параллельно проходил практику в ряде молодежных академий Англии, среди которых были "Фулхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд".

В 2007 году Валдас Дамбраускас начал работать менеджером в клубе "Кингсбери Лондон Тайгерз", выступавшем в девятом дивизионе английского футбола. Позднее он трудился в сборных Литвы U17 (2009-2010) и U19 (2011-2012), в клубах своей страны "Экранас" (2011-2014) и "Жальгирис" (2015-2017), латвийской "Риге" (2017-2020), а также в хорватской "Горице" (2020-2021). А летом 2025 года стал главным тренером "Сабаха".

В одном из интервью Дамбраускас отметил, что привык работать исключительно с высокими целями:

"Я привык видеть свои команды на первом месте или рядом с ним. Любая другая задача для меня неприемлема. Борьба за высокие цели под большим давлением для меня - привилегия. Самое худшее - играть ни за что и находиться в середине турнирной таблицы. Я не интересуюсь социальными сетями. Единственный показатель работы - это результат. Критика болельщиков заставляет меня работать еще больше, чтобы в итоге они гордились своим клубом и его достижениями".

Таким образом, путь от телевизионной викторины до большого футбола сделал Валдаса Дамбраускаса одной из самых интересных фигур современного футбола. От "Сабаха" же ожидают как результата, так и амбициозной игры, и этот результат уже проявился во вчерашнем матче против "Карабаха".