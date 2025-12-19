https://news.day.az/world/1803762.html Кровавая атака в метро Тайбэя: есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО Как минимум, три человека погибли и пять получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, дымовыми гранатами и коктейлями Молотова на прохожих в Тайбэе, Тайвань, на двух станциях метро. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Подозреваемый, как считается, покончил с собой, прыгнув вниз с высоты.
Кровавая атака в метро Тайбэя: есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО
Как минимум, три человека погибли и пять получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, дымовыми гранатами и коктейлями Молотова на прохожих в Тайбэе, Тайвань, на двух станциях метро.
Подозреваемый, как считается, покончил с собой, прыгнув вниз с высоты.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре