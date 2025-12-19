Кровавая атака в метро Тайбэя: есть погибшие и раненые

Как минимум, три человека погибли и пять получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, дымовыми гранатами и коктейлями Молотова на прохожих в Тайбэе, Тайвань, на двух станциях метро.

Подозреваемый, как считается, покончил с собой, прыгнув вниз с высоты.