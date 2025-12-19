В Японии подняли учетную ставку до максимума за 30 лет

Банк Японии принял решение о повышении ставки до максимума за последние 30 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает агентство Reuters.

"Банк Японии в пятницу повысил процентные ставки до уровня, невиданного за последние три десятилетия, и дал понять о своей готовности к дальнейшему повышению", - указано в материале.

Уточняется, что Банк Японии повысил краткосрочные процентные ставки с 0,5 до 0,75%.

В заявлении банка пояснили, что, исходя из последних данных и опросов, существует высокая вероятность сохранения механизма, при котором заработная плата и инфляция будут умеренно расти одновременно. Также было отмечено, что, несмотря на низкий уровень реальных процентных ставок, Банк Японии продолжит повышать ставки.