В Японии подняли учетную ставку до максимума за 30 лет
Банк Японии принял решение о повышении ставки до максимума за последние 30 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает агентство Reuters.
"Банк Японии в пятницу повысил процентные ставки до уровня, невиданного за последние три десятилетия, и дал понять о своей готовности к дальнейшему повышению", - указано в материале.
Уточняется, что Банк Японии повысил краткосрочные процентные ставки с 0,5 до 0,75%.
В заявлении банка пояснили, что, исходя из последних данных и опросов, существует высокая вероятность сохранения механизма, при котором заработная плата и инфляция будут умеренно расти одновременно. Также было отмечено, что, несмотря на низкий уровень реальных процентных ставок, Банк Японии продолжит повышать ставки.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре