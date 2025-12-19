https://news.day.az/society/1803599.html Автохулигана задержали в Гусаре В Гусаре арестован водитель, занимавшийся автохулиганством. Как сообщает Day.Az, водитель автомобиля марки "BMW" с государственным регистрационным номером 10-ZR-886 - Ибрагим Азизов, грубо нарушивший правила дорожного движения и совершивший автохулиганские действия на территории района, был задержан сотрудниками полиции.
Автохулигана задержали в Гусаре
В Гусаре арестован водитель, занимавшийся автохулиганством.
Как сообщает Day.Az, водитель автомобиля марки "BMW" с государственным регистрационным номером 10-ZR-886 - Ибрагим Азизов, грубо нарушивший правила дорожного движения и совершивший автохулиганские действия на территории района, был задержан сотрудниками полиции.
В отношении водителя был составлен протокол, который направили в суд для рассмотрения. По решению суда И.Азизов лишен права управления транспортными средствами сроком на один год и подвергнут административному аресту на 15 суток.
