Автохулигана задержали в Гусаре

В Гусаре арестован водитель, занимавшийся автохулиганством.

Как сообщает Day.Az, водитель автомобиля марки "BMW" с государственным регистрационным номером 10-ZR-886 - Ибрагим Азизов, грубо нарушивший правила дорожного движения и совершивший автохулиганские действия на территории района, был задержан сотрудниками полиции.

В отношении водителя был составлен протокол, который направили в суд для рассмотрения. По решению суда И.Азизов лишен права управления транспортными средствами сроком на один год и подвергнут административному аресту на 15 суток.