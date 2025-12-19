Казахстан увеличил поставки зерна в Азербайджан в несколько раз

За 11 месяцев этого года объем перевозок зерна в Казахстане составил 12,6 млн тонн, что на 34 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на rail-news.kz, на экспорт было отправлено 9,7 млн тонн зерна.

За три месяца нового маркетингового года 2025-2026 годов (с сентября по ноябрь) перевозки зерна достигли 4,4 млн тонн (рост на 21 процент), в том числе экспортные поставки составили 3,4 млн тонн (рост на 19 процентов).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за 11 месяцев этого года перевозки зерна по железной дороге увеличились в направлении портов Черного моря на 150 процентов, российских портов Балтийского моря - на 196 процентов, стран Балтии - на 799 процентов, Азербайджана - на 556 процентов, Ирана - на 197 процентов.