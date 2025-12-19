Почему владельцы Tesla начали массово приобретать аварийные молотки?

Собственники автомобилей Tesla начали покупать аварийные молотки для разбивания стекол.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что есть случаи, когда люди оказывались в ловушке из-за отказа электронных механизмов, отвечающих за открывание дверей в автомобилях Tesla. Cогласно исследованию Bloomberg, с 2018 года в американские регуляторные органы поступило более 140 жалоб на заклинивание дверных ручек Tesla. С помощью аварийного молотка можно попробовать разбить стекло и выбраться из машины.

Почти 35 тыс. человек подписали петицию с требованием к автопроизводителям исправить конструкцию электронных дверей.