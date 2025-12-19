Европарламент продолжает предвзятую и необъективную политику в отношении Азербайджана

Следует с сожалением отметить, что Европейский парламент продолжил предвзятую и необъективную политику, приняв резолюцию против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Мы решительно отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции, касающиеся наличия политических заключенных и нарушений академических свобод", - сказала она.

Спикер отметила, что Азербайджан придерживается принципов ответственности перед своими гражданами:

"Защита прав и свобод человека должна осуществляться только при соблюдении принципов национального права и государственного суверенитета".

Новость обновляется