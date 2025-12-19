В Азербайджане запретят делиться этой информацией в соцсетях

Расширяется перечень информации, распространение которой в интернет-информационных ресурсах запрещено.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон "Об информации, информатизации и защите информации", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, владелец интернет-информационного ресурса и его доменного имени либо пользователь информационно-телекоммуникационной сети не должен допускать размещения на соответствующем ресурсе (в информационно-телекоммуникационной сети) следующей запрещенной к распространению информации:

сведений о действиях, которые при массовом демонстрировании оскорбляют общественную мораль, открыто выражают неуважение к обществу, в том числе о произнесении непристойных выражений либо совершении жестов, создающих подобное впечатление, а также о демонстрации частей тела в форме, противоречащей нормам человеческой морали и национально-духовным ценностям.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.