В Азербайджане за этой действие будет грозить лишение свободы

Будут установлены наказания за уничтожение культурных ценностей по неосторожности.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс, рассмотренном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в случае нарушения установленных законодательством правил охраны, изучения и использования находящихся под государственной защитой культурных ценностей, повлекшего их уничтожение по неосторожности, виновные лица будут наказываться штрафом в размере до двукратной суммы причиненного преступлением ущерба либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Ранее мы сообщали, что за неисполнение этих обязательств вводятся штрафы до 3 000 манатов.