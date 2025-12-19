За неисполнение этих обязательств вводятся штрафы до 3 000 манатов
Лица, не исполняющие обязательства по паспортизации зданий в сфере энергоэффективности, будут оштрафованы.
Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, рассмотренном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, за невыполнение требований по паспортизации зданий в части энергоэффективности в соответствии с Законом "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" будут применяться следующие штрафы:
- к физическим лицам - от 200 до 400 манатов;
- к должностным лицам - от 1 000 до 1 500 манатов;
- к юридическим лицам - от 2 500 до 3 000 манатов.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане этот штраф будет увеличен в 10 раз.
