За неисполнение этих обязательств вводятся штрафы до 3 000 манатов

Лица, не исполняющие обязательства по паспортизации зданий в сфере энергоэффективности, будут оштрафованы.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, рассмотренном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за невыполнение требований по паспортизации зданий в части энергоэффективности в соответствии с Законом "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" будут применяться следующие штрафы:

- к физическим лицам - от 200 до 400 манатов;

- к должностным лицам - от 1 000 до 1 500 манатов;

- к юридическим лицам - от 2 500 до 3 000 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане этот штраф будет увеличен в 10 раз.