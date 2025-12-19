В Азербайджане введут штрафы за незаконное использование слова "адвокат"

За незаконное использование наименования "адвокат" будут внесены изменения в диспозицию штрафных санкций.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, рассмотренном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, за использование наименования "адвокат" с целью получения дохода лицом, не обладающим статусом адвоката в порядке, предусмотренном Законом "Об адвокатах и адвокатской деятельности", на физических лиц налагается штраф в размере от 200 до 300 манатов, на должностных лиц - от 600 до 800 манатов.

В соответствии с законопроектом, за использование лицом, не являющимся членом Коллегии адвокатов, слова "адвокат" и выражений с его употреблением, а также их переводов на другие языки - как в отношении самого лица, так и в наименовании организации - с целью получения дохода будут применяться штрафы:

- к физическим лицам - от 200 до 300 манатов;

- к должностным лицам - от 600 до 800 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

