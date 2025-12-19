В Азербайджане запрещается проведение работ по благоустройству, создающих угрозу памятникам

Совершенствуется законодательство в сфере обеспечения неприкосновенности памятников.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О защите исторических и культурных памятников", обсужденном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, запрещается изменение художественно-эстетического облика памятников, их снос, а также проведение ремонтных, строительных, хозяйственных и иных работ, которые могут создать для них угрозу.

В соответствии с законопроектом, будет запрещено повреждение или уничтожение памятников, их перенос в другое место без согласования с органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, а также проведение строительных и монтажных работ, работ по реставрации, реконструкции, консервации либо мероприятий по благоустройству, нарушающих их неприкосновенность или создающих угрозу для памятников.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.