В Азербайджане запрещается проведение работ по благоустройству, создающих угрозу памятникам
Совершенствуется законодательство в сфере обеспечения неприкосновенности памятников.
Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О защите исторических и культурных памятников", обсужденном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно действующему законодательству, запрещается изменение художественно-эстетического облика памятников, их снос, а также проведение ремонтных, строительных, хозяйственных и иных работ, которые могут создать для них угрозу.
В соответствии с законопроектом, будет запрещено повреждение или уничтожение памятников, их перенос в другое место без согласования с органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, а также проведение строительных и монтажных работ, работ по реставрации, реконструкции, консервации либо мероприятий по благоустройству, нарушающих их неприкосновенность или создающих угрозу для памятников.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
