В Баку состоялась презентация новой книги «Математика» Центра обучения и развития CELT
В Баку состоялась презентация новой книги "Математика", подготовленная по инициативе Центра обучения и развития CELT. Мероприятие было организовано в одном из престижных культурных пространств столицы - Бакинском книжном центре (Baku Book Center).
В презентации приняли участие официальные гости, профессора Института математики Национальной академии наук Азербайджана, а также представители образовательной сферы.
В ходе мероприятия было отмечено, что представленная книга "Математика" состоит из восьми разделов и охватывает весь образовательный этап - начиная с программы по математике для 6-го класса и заканчивая 11-м классом. Пособие разработано на основе поэтапного и системного подхода и направлено на формирование у учащихся математического мышления и глубокого усвоения учебного материала.
Было подчеркнуто, что учащиеся, полностью освоившие данный учебный материал, будут обладать необходимой базой знаний для участия в международных экзаменах, включая экзамены CELT, а также AP, IB, A-level, SAT, GMAT, GRE и IGCSE. Книга задумана как единый источник, обеспечивающий как эффективное освоение школьной программы, так и целенаправленную подготовку к экзаменам.
Центр обучения и развития CELT на протяжении многих лет придерживается принципов качества образования, системного подхода и ориентации на результат. Презентация новой книги "Математика" рассматривается как очередной важный шаг в этом направлении и нацелена на содействие академическим успехам учащихся.
