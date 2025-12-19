Чем опасны новогодние елки для здоровья?

Приближается Новый год, и по мере приближения праздника люди спешат приобрести новогодние елки.

На что же следует обращать внимание при покупке елки?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам продавцов, покупатели в основном отдают предпочтение моделям, которые отличаются долговечностью и удобством в сборке:

"Новогодние елки различаются как по размеру, так и по материалу изготовления. Цена зависит не только от внешнего вида, но и от функциональности изделия. В продаже можно найти варианты стоимостью от 20 до 2000 манатов.

Новые модели можно мыть, главное - соблюдать правила их хранения. От этого напрямую зависит срок службы елки".

Специалисты отмечают, что елки, которые годами не очищаются и хранятся в коробках, могут представлять опасность для здоровья.

По словам дерматолога Кенана Ахмедова, игрушки, изготовленные из материалов неизвестного происхождения, могут вызывать заболевания у людей с чувствительной кожей и склонностью к аллергии:

"Могут появиться высыпания на коже, покраснение и сильный зуд, что считается первыми признаками заболевания. В дальнейшем процесс может усугубиться и привести к более серьезным осложнениям. В таких случаях необходимо обязательно обратиться к дерматологу".