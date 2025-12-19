Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева

Первый Президент Республики Казахстан поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю дня рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

В интересах страны Вы достойно оправдываете ожидания своего народа и великого мудрого Отца.

Благодаря Вашей дальновидной политике международный престиж Азербайджана возрос и в регионе сформировался новый этап мира и взаимного доверия.

Желаю Вашей стране дальнейшего процветания и новых достижений.

Я особенно ценю сложившееся между нами уважение. Всегда с теплотой вспоминаю все наши встречи и беседы, которые проходили в духе дружбы и уважения.

По этому знаменательному случаю, дорогой Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, удачи в Ваших благородных начинаниях, а также процветания и дальнейших успехов братскому народу Азербайджана".