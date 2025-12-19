Президент Ильхам Алиев: Система здравоохранения в Азербайджане вступила в новый этап своего развития

Система здравоохранения в нашей стране вступила в новый этап своего развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам международного научно-практического конгресса, посвященного 90-летию Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева.

"В соответствии с целями государственной политики в области здравоохранения, медицинские учреждения реконструируются на уровне самых современных стандартов, поощряются исследования, соединяющие науку и практику с применением новейших достижений медицинской техники. Институту усовершенствования врачей, умело справляющемуся с задачами, возложенными на него в этой сфере, принадлежат особые заслуги", - сказал глава государства.