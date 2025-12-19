В Масазыре сегодня ожидаются перебои с электроснабжением

Сегодня на отдельных участках поселка Масазыр ожидаются перебои в подаче электроэнергии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

В зоне обслуживания Абшеронского районного управления по энергоснабжению и сбыту (RETSI) будут проводиться ремонтные работы на 10-киловольтном участке подстанции напряжением 110/35/10 кВ.

В связи с этим 19 декабря с 10:00 до 15:00 будет временно ограничена подача электроэнергии на улицах Алиага Вахида, Зарифы Алиевой, Рашада Гусейнова, Юсифа Самедова, а также в жилых комплексах "Qurtuluş 93", "Yeni Bakı, "Nahid", "Abşeron Gənclər Şəhərciyi".

Отмечается, что после завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.