Александр Лукашенко направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Уважаемый Ильхам Гейдарович,

"Примите сердечные поздравления с днем рождения.

Уверен, что в этом году Вы встречаете свой праздник с особым настроением. Благодаря Вашей политической мудрости и твердой воле Азербайджанская Республика уверенно наращивает международный авторитет, добиваясь поставленных целей.

В Беларуси придают особое значение отношениям стратегического партнерства между нашими странами, а также поступательному развитию межгосударственного сотрудничества в различных областях.

Ценю доверительные контакты и взаимную поддержку на многосторонних площадках, а также Ваше внимание к углублению белорусско-азербайджанского диалога на всех уровнях.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо азербайджанского народа". - говорится в поздравительном письме.