В Баку полностью распроданы билеты на оба показа спектакля «Лебединое озеро»

Минувшим вечером на показе спектакля "Лебединое озеро" не было свободных мест.

Как сообщает Day.Az, в представлении Академического театра оперы и балета во Дворце Гейдара Алиева один из шедевров мирового балетного искусства - спектакль "Лебединое озеро" Петра Чайковского был исполнен ведущими солистами Мариинского театра. Спектакль прошел при полном аншлаге.

Партию Одетты-Одиллии исполнила прима-балерина Санкт-Петербургского Мариинского театра Оксана Скорик, партию Зигфрида - ведущий солист Мариинского театра, заслуженный артист Азербайджанской Республики Тимур Аскеров, партию Ротбарта - Агамир Мирзоев, Шута - Мирайдын Абдуллаев, Па-де-труа - Аян Эйвазова, Лиана Прага, Тимур Одушев, маленьких лебедей - Юлия Ферштандт, Лейла Нариманидзе, Сабина Гаджидадаш, Динара Мамедова, больших лебедей - Лиана Прага, заслуженная артистка Эльмира Сулейманова, Сабина Мамедова.

Поскольку билеты на 19 декабря были раскуплены в короткие сроки, спектакль будет представлен также 23 декабря. При этом билеты на показ 23 декабря также уже полностью распроданы.