Соперник "Карабаха" в ЛЧ усилил состав японским футболистом

Соперник "Карабаха" в седьмом туре Лиги чемпионов УЕФА - немецкий "Айнтрахт" - объявил о новом трансфере. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, представитель Франкфурта подписал контракт с японским игроком Кэйтой Косуги. 18-летний футболист в начале нового года перейдет в "Айнтрахт" из клуба "Роассо Кумамото".
Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" состоится 21 января 2026 года на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.
