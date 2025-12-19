Соперник "Карабаха" в ЛЧ усилил состав японским футболистом

Соперник "Карабаха" в седьмом туре Лиги чемпионов УЕФА - немецкий "Айнтрахт" - объявил о новом трансфере.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, представитель Франкфурта подписал контракт с японским игроком Кэйтой Косуги.

18-летний футболист в начале нового года перейдет в "Айнтрахт" из клуба "Роассо Кумамото".

Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" состоится 21 января 2026 года на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.