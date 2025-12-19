Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.
Дорогой брат.
Ваше превосходительство, сердечно поздравляю Вас с днем рождения, с большим удовольствием выражаю Вам наилучшие пожелания.
Мы хорошо знаем и высоко ценим Вас как настоящего патриота и самоотверженного сына азербайджанского народа, с которым нас связывает вековое братство, мудрого и преданного руководителя, выдающегося государственного деятеля нашей эпохи, великого политика, пользующегося большим уважением и авторитетом на международной арене.
Благодаря Вашим богатым знаниям и опыту в сфере управления, Вашей дальновидной, мудрой и эффективной политике не только восстановлена территориальная целостность Вашей Родины, но и с каждым годом укрепляются ее позиции и авторитет на международной арене, что нас безмерно радует.
В этой связи я хотел бы особо подчеркнуть, что выдвинутые Вами важные региональные и глобальные инициативы получили широкую поддержку мирового сообщества.
С большим удовлетворением отмечаем, что благодаря Вашим большим заслугам и решительным усилиям по укреплению стратегического партнерства, союзнических отношений между нашими дружественными и братскими государствами наши братские отношения вышли на совершенно новый качественный уровень.
Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, твердо верю, что в результате совместных усилий по достижению поставленных нами высоких целей, активного и конструктивного диалога на высшем уровне наше многостороннее и долгосрочное сотрудничество и впредь будет эффективно развиваться во имя общего прогресса наших братских народов.
Дорогой друг, в этот радостный и незабываемый день Вашей жизни еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, новых успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания Вашей страны, дружественному народу Азербайджана - мира, спокойствия и устойчивого развития".
