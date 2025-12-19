Азербайджан и США начали работу над Хартией стратегического партнерства

19 декабря 2025 года в онлайн-формате состоялось первое заседание в полном составе Стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.

Об этом Day.Azd сообщили в министерстве иностранных дел.

Сообщается, что Стратегическую рабочую группу возглавили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

В ходе заседания обсуждались текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, региональной транспортной взаимосвязи, включая торговлю и транзит, экономических инвестиций, в том числе в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, а также обороны, безопасности и борьбы с терроризмом, которые были объявлены приоритетными в рамках Меморандума о взаимопонимании по развитию Хартии стратегического партнерства, подписанного двумя государствами 8 августа. Высоко оценены двусторонние контакты и обсуждения, проведенные отдельно по указанным направлениям после 8 августа.

Состоялся обмен мнениями по тексту Устава стратегического партнерства, который определит взаимовыгодные направления сотрудничества в этих и других важных сферах, была подчеркнута важность согласования документа в короткие сроки.