США планируют развернуть ядерный реактор на Луне

Администрация США намерена развернуть ядерный реактор на Луне к 2030 году. Об этом говорится в указе американского президента Дональда Трампа "Об обеспечении американского превосходства в космосе", опубликованном на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, реакторы также планируется разместить на околоземной орбите. Американские астронавты должны высадиться на Луну в 2028 году, а через два года - установить первые форпосты. Лунная программа рассматривается как этап для будущих полетов на Марс.

В указе отмечается, что Вашингтон намерен развивать лунную экономику, а также обнаруживать и нейтрализовать космические угрозы, включая возможное размещение ядерного оружия в космосе.