Состоялась презентация книги "Асаф Зейналлы. Избранные произведения" - онлайн из Австралии

Вышла в свет ​​книга "Асаф Зейналли. Избранные произведения", подготовленная Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) Министерства культуры. Презентация книги состоялась в Музыкальном колледже при Азербайджанской национальной консерватории.

В мероприятии приняли участие и.о. директора MEMIM, доктор философии в области искусствоведения, доцент Вугар Гумбатов, директор Музыкального колледжа, заслуженный деятель искусства, исследователь наследия Асафа Зейналлы, профессор Назим Кязымов, и главный редактор издательства "Азернешр", заслуженный журналист Аловсат Агаларов.

Выступившие подчеркнули большой вклад видного представителя азербайджанской композиторской школы Асафа Зейналлы (1909-1932) в музыкальную культуру. Книга была охарактеризована как важный вклад в популяризацию наследия композитора.

Издание, созданное на основе материалов Государственного литературно-художественного архива имени Салмана Мумтаза, содержит заметки о народных песнях и танцах в творчестве композитора. Одновременно с этим музыкальному сообществу впервые представлены пьеса автора "Восток" для скрипки и фортепиано и произведение "Лайла, бешийим, лайла" для виолончели и фортепиано.

Автор предисловия к книге и организатор мероприятия, доктор философии в области истории искусств, заслуженный деятель культуры Саадат Тахмиразгызы предоставила информацию о произведениях, включенных в публикацию.

В рамках художественной части мероприятия был показан документальный фильм под названием "Асаф Зейналы" (2016). Произведения композитора исполнили преподаватели, студенты Музыкального колледжа и ученики Центральной художественной школы им. Г. Гараева, а также сотрудница MEMIM Лала Халилли.

Родственники Асафа Зейналы - доцент Бакинского славянского университета Эльшана Агасиева и Эльмира Юсуфова, присоединившаяся к мероприятию онлайн из австралийского Сиднея - выразили благодарность организаторам проекта.

Руководителем проекта книги, изданной издательством "Азернешр" при поддержке Министерства культуры Азербайджана, является Вугар Гумбатов, кандидат искусствоведческих наук, доцент, составителями - сотрудники центра: руководитель сектора заслуженный артист Неймат Мурсалов и ведущий методист, докторант Бакинской академии музыки им. У.Гаджибейли Лала Халилли, редактором - Эльвин Гулиев, член Союза композиторов Азербайджана, а дизайнером - Вугар Бахтияров, ведущий специалист центра.

