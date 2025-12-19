НАСА обнаружило планету в форме лимона

Ученые НАСА сообщили об открытии крайне необычной экзопланеты, форма и состав которой не укладываются в существующие теории формирования планет.

Как передает Day.Az, по размерам планета сопоставима с Юпитером, однако ее физические характеристики резко отличаются от всего, что ранее наблюдали астрономы.

Под воздействием экстремальной гравитации она приняла вытянутую форму, напоминающую лимон.

Ученые считают, что деформация вызвана мощным гравитационным влиянием звезды, вокруг которой она обращается. В отличие от большинства известных экзопланет, она вращается не вокруг обычной звезды, а вокруг нейтронной звезды. Масса такого объекта сопоставима с солнечной, но сжата до размеров крупного города.