Неизвестные украли кольцо Наполеона из музея в Бельгии

Неизвестные ограбили музей "Последняя штаб-квартира Наполеона" в бельгийской коммуне Женап.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил телеканал RTBF.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 декабря. Уточняется, что двое похитителей проникли в здание, разбив окно. Они похитил принадлежавшее Наполеону золотое кольцо с бриллиантами, а также золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи. Отмечается, что историческая ценность данных объектов "намного превышает их рыночную стоимость и представляет собой уникальное наследие".

По факту ограбления проводится расследование.

В октябре неизвестные вломились в Лувр, украв драгоценности из коллекции Наполеона. У злоумышленников ушло всего семь минут на ограбление. Стоимость похищенных украшений оценивают в 88 миллионов евро.