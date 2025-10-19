Парижский Лувр ограбили

В воскресенье утром в самом посещаемом музее мира - Лувр - произошло ограбление.

Как передает Day.Az, об этом написала в соцсети X министр культуры Франции Рашида Дати.

По ее словам, пострадавших в результате происшествия нет. Министр лично прибыла на место происшествия, где встретилась с сотрудниками музея и полицией.

По свидетельствам очевидцев, около 9:30 утра по местному времени, сотрудники службы безопасности срочно перекрыли вход в музей.

Как сообщается, двое злоумышленников проникли в здание, воспользовавшись грузовым лифтом, ведущим прямо в одну из зал, тогда как третий сообщник оставался снаружи. Преступники похитили девять ювелирных изделий из коллекции Наполеона и императрицы, после чего скрылись.

Сумма ущерба пока уточняется.

На данный момент доступ в Лувр полностью закрыт.