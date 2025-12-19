Глава ГЭЦ резвеяла мифы о "бункерных учителях"

Такие выражения, как "бункерные учителя" или "у нас есть вопросы", являются не более чем мифами. Все это делается с целью привлечь внимание абитуриентов и родителей и, в конечном итоге, привлечь клиентов. Хотя заниматься бизнесом законом не запрещено, попытки выстраивать его за счет подрыва репутации Государственного экзаменационного центра не прекращаются.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявила председатель Правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в последнее время распространяется и недостоверная информация, связанная с процессом кодирования специальностей:

"Между тем процесс кодирования проходит полностью прозрачно. Каждый абитуриент знает количество набранных баллов, известно число вакантных мест, и вся эта информация открыто представляется общественности. Более того, в Баку и регионах при Центрах наши специалисты бесплатно оказывают помощь абитуриентам. Этим специалистам заранее, посредством вебинаров, разъясняется конкурсная ситуация, я сама также выступаю со сравнительным анализом специальностей".

Аббасзаде отметила, что, несмотря на это, некоторые лица под предлогом "помощи" обращаются к абитуриентам с различными предложениями, пользуясь их недостаточной осведомленностью. В результате, когда абитуриенты не поступают на закодированные ими специальности, обвинения направляются в адрес Государственного экзаменационного центра.