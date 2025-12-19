В Азербайджане продлен особый карантинный режим.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана и недопущения ее возможных осложнений срок особого карантинного режима на территории страны продлен до 06:00 часов 1 апреля 2026 года.

Отметим, что ранее особый карантинный режим был продлен до 06:00 1 января 2026 года.