Большинство "экспертов" в сфере образования являются бизнесменами

Большинство тех, кто называет себя экспертами в сфере образования, на самом деле являются бизнесменами, оказывающими платные услуги в этой области.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявила председатель Правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, для того, чтобы называться экспертом, необходимо иметь как минимум десятилетний практический опыт в соответствующей сфере, начиная с рядовых должностей и проходя определенные профессиональные этапы:

"Эксперт - это человек, который реально и профессионально работает в данной сфере. Если речь идет об образовании, то такой специалист должен либо преподавать, либо работать в органах управления образованием, либо заниматься научными исследованиями в этой области, иметь публикации. Он должен обладать как минимум десятилетним практическим опытом, пройти определенные профессиональные ступени, начиная с рядовой работы. Только в этом случае называть себя "экспертом" было бы обоснованно.

Однако кого мы видим сегодня в этой сфере? В большинстве случаев это лица, оказывающие платные услуги в области образования. Отмечу, что оказание платных услуг не противоречит законодательству и является допустимым. Но этих людей следует называть не экспертами, а бизнесменами. А у бизнеса свои правила - его цель заключается в получении прибыли. К сожалению, в погоне за доходом в некоторых случаях ведутся кампании по дискредитации оппонентов, осуществляется личный пиар. Такой подход, хотя и неэтичный и нездоровый, является реальностью. Однако не стоит забывать, что неэтичное поведение в бизнесе рано или поздно становится очевидным".

Аббасзаде также отметила, что большинство так называемых "экспертов в области образования" на самом деле являются представителями бизнес-среды:

"Они позиционируют себя как эксперты, однако ни с научной, ни с практической точки зрения не соответствуют этому статусу. Вместо этого они внушают людям ошибочные и популистские идеи.

Почему же люди доверяют не официальным структурам и уполномоченным лицам, а таким "экспертам"? Одна из причин заключается в том, что в случае неудачи гораздо проще искать ее причину не в себе, а в системе. Никто не хочет признавать, что плохо подготовился к экзамену. Вместо этого звучат аргументы вроде "экзамен был слишком сложным", "вопросы выходили за рамки программы".

Именно те, кто называет себя "экспертами", формируют эти мифы и распространяют их в обществе. Общественность же охотно принимает такие мифы, поскольку чаще прислушивается к тому, что хочет услышать. Однако когда мы объективно анализируем ситуацию и представляем реальное положение дел, это нравится не всем. Мыслящие люди принимают реальность, но некоторые продолжают связывать собственные неудачи с системой".

По ее словам, популярность и общественный авторитет этих людей основаны не на глубоких знаниях и профессиональных навыках, а на целенаправленных пиар-кампаниях:

"Безусловно, пиар важен, однако вмешательство в деятельность государственных органов, использование незаконных методов и параллельное представление себя в качестве специалиста в данной сфере являются неприемлемыми ни с этической, ни с моральной точки зрения".