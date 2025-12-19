Тело пропавшего в Астаре рыбака обнаружено на территории Ирана

Тело рыбака Турана Гасанова, считавшегося пропавшим в Астаре, обнаружено на территории Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, тело Гасанова Турана Эйваз оглу, 1997 года рождения, было обнаружено в части Каспийского моря, находящейся на территории Ирана.

В настоящее время принимаются соответствующие меры по передаче тела азербайджанской стороне.

Отметим, что сегодня утром вблизи села Шахагач Астаринского района было обнаружено тело ещё одного рыбака - Агаде Гасанова, 1999 года рождения.