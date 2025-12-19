https://news.day.az/society/1803805.html Тело пропавшего в Астаре рыбака обнаружено на территории Ирана Тело рыбака Турана Гасанова, считавшегося пропавшим в Астаре, обнаружено на территории Ирана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, тело Гасанова Турана Эйваз оглу, 1997 года рождения, было обнаружено в части Каспийского моря, находящейся на территории Ирана.
Тело пропавшего в Астаре рыбака обнаружено на территории Ирана
Тело рыбака Турана Гасанова, считавшегося пропавшим в Астаре, обнаружено на территории Ирана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, тело Гасанова Турана Эйваз оглу, 1997 года рождения, было обнаружено в части Каспийского моря, находящейся на территории Ирана.
В настоящее время принимаются соответствующие меры по передаче тела азербайджанской стороне.
Отметим, что сегодня утром вблизи села Шахагач Астаринского района было обнаружено тело ещё одного рыбака - Агаде Гасанова, 1999 года рождения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре